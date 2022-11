Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Zur Rose-Gruppe macht nächsten Schritt in Richtung Profitabilität und reduziert Komplexität in Deutschland weiter



24.11.2022 / 17:45 CET/CEST



Frauenfeld, 24. November 2022 Medienmitteilung Zur Rose-Gruppe macht nächsten Schritt in Richtung Profitabilität und reduziert Komplexität in Deutschland weiter



Die Versandkunden von Eurapon werden künftig auf Wunsch mit rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln von der Apotheke DocMorris aus dem neuen Logistikzentrum in Heerlen beliefert. Die Zur Rose-Gruppe schliesst ihren Logistikstandort Eurapon Pharmahandel GmbH in Bremen per 31. Dezember 2022 und stellt die Marke Eurapon ein. Dadurch reduziert die Gruppe die Komplexität im Segment Deutschland weiter und unternimmt einen nächsten wichtigen Schritt in Richtung Profitabilität.



Der Entscheid erfolgte einvernehmlich mit dem Apotheker Kubilay Talu, dem Inhaber der Euro Apotheke. Das dazugehörige Versandgeschäft und somit auch der Online-Shop eurapon.de werden Mitte Dezember 2022 geschlossen. Die Zur Rose-Gruppe bietet allen am Standort Bremen beschäftigten pharmazeutischen Mitarbeitern, auch denen aus dem Versandgeschäft der Euro Apotheke, eine Weiterbeschäftigung in Heerlen an. Den rund 90 von der Schliessung betroffenen Mitarbeitern der Eurapon Pharmahandel GmbH unterbreitet das Unternehmen freiwillig, aus ihrer sozialen Verantwortung, individuelle Abfindungsangebote.



Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste Online-Apotheke und einer der führenden Ärztegrossisten in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist mit starken Marken international präsent - darunter DocMorris, Deutschlands bekannteste Gesundheitsplattform. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet Zur Rose Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen E-Commerce-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung. Sie verfolgt damit die Vision, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. 2021 erzielten rund 2'400 Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich mit über 11 Millionen Kunden einen Aussenumsatz von CHF 2'034 Millionen. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.



