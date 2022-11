Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Das Elektor Fortissimo-100 High-End-Verstärker-Kit ist jetzt ein Elektor Jumpstarter.Der Elektor Fortissimo-100Der gefeierte Elektor-Audio-Design-Spezialist Ton Giesberts hat erneut einen phänomenalen Entwurf für eine High-End-Audio-Endstufe veröffentlicht, den Elektor Fortissimo-100. (https://www.elektor.com/elektor-fortissimo-100-power-amplifier-kit) Die Ergebnisse des Verstärkers auf dem Prüfstand brachten die hochwertige Audio Precision-Test Vorrichtung von Elektor erneut an ihre Grenzen.Der Fortissimo-100 Audioverstärker tritt in die Fußstapfen seiner renommierten Vorgänger wie dem Crescendo, dem High-End Power Amplifier, dem Q-Watt, dem D-Watt und vielen anderen hauseigenen Elektor-Projekten, die für ihre unglaubliche Leistung, klangliche Qualität, Zuverlässigkeit und die Gewissheit einer erfolgreichen Reproduktion zu Hause bekannt sind, indem er versucht, ein Gleichgewicht zwischen erstklassigem analogem Elektronikdesign und komplexer IC, Programmierung, SMD und kommerziellen Modulen herzustellen, die heutzutage so dominant sind. Im Laufe der Jahre haben Tausende von Hobbybastlern diese Verstärker gebaut und an ihrer überragenden Leistung sowie an der Freude, dem Stolz und der Genugtuung, die ein selbst gebautes im Vergleich zu einem serienmäßig produzierten Produkt bietet, Gefallen gefunden.Die Spezifikationen, der einfache Aufbau und die allgemeine Stabilität des Fortissimo-100 werden als so gut erachtet, dass Elektor das Projekt als Bausatz anbietet, den Sie zu Hause mit einfachem Werkzeug zusammenbauen können.Kit-InhaltDer Bausatz enthält alle Teile für den Bau eines Fortissimo-100-Monoblocks:- Ein Satz hochwertiger Leiterplatten- Kühlkörper- Mechanische Teile wie Abstandshalter und keramische Isolierscheiben für die Leistungstransistoren.Alle Teile sind für die Durchsteckmontage.Im Einklang mit der "kompromisslosen" Designphilosophie, die für dieses Projekt gewählt wurde, werden im gesamten Projekt bedrahtete Durchsteckteile (through-hole; TH) verwendet, d. h. es gibt keine SMD oder andere winzige Teile zu löten, oder Black-Box-Bauteile wie Mikrocontroller oder komplexe IC. Dem Elektor-Bausatz liegt eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Montageanleitung bei, die es jedem Audio-Liebhaber ermöglichen sollte, präzise und sorgfältig zu arbeiten, den Monoblock zusammenzubauen und sich von der Klangqualität beeindrucken zu lassen. Für den Bau eines Fortissimo-100-Stereoverstärkers sind zwei Monoblöcke erforderlich, plus ein symmetrisches, stabilisiertes 40-V-Netzteil pro Verstärker. Das Netzteil ist nicht im Bausatz enthalten, aber eine empfohlene Quelle ist in der Beschreibung des Projekts angegeben, sodass sich die Leser nach ihren persönlichen Wünschen entscheiden können.Sichern Sie sich Ihr Elektor Fortissimo-100 High-End-Verstärker-Kit jetzt im Elektor Store (https://www.elektor.com/elektor-fortissimo-100-power-amplifier-kit).Udo Bormannmarketing@elektor.com+49 15162669779Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1953721/The_Elektor_Fortissimo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1904143/Elektor_International_Media_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/elektor-international-stellt-neuen-high-end-audio-leistungsverstarker-vor-301686716.htmlOriginal-Content von: Elektor International Media B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157577/5378895