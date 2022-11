Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag weiter aufgehellt. Unterstützung lieferte dabei das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der letzten Fed-Sitzung. Mangels weiterer Vorgaben aus den USA, wo die Börsen wegen eines Feiertags heute geschlossen bleiben, fiel der Handel allerdings relativ impulsarm und umsatzschwach aus.Der DAX beendete den Xetra-Handel aber dennoch mit einem Aufschlag von 0,78 Prozent auf 14.539,56 Punkte und schloss damit erstmals seit Anfang Juni wieder ...

