PRAG (dpa-AFX) - Der italienische Munitionshersteller Fiocchi Munizioni geht mehrheitlich in tschechische Hände. Der Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) aus Prag übernimmt 70 Prozent der Anteile an der 1876 gegründeten Fiocchi Munizioni. Der Rest bleibt im Besitz der Gründerfamilie Fiocchi und des Beteiligungsfonds Charme Capital Partners, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten.

Fiocchi Munizioni hat sich auf Kleinkalibermunition für den Leistungs- und Freizeit-Schießsport und die Jagd spezialisiert. Die Produkte der Firma kamen unter anderem bei Olympischen Spielen zum Einsatz. Der Firmensitz liegt in Lecco in der Lombardei, als größter Absatzmarkt gelten die USA. Zur Höhe des Kaufbetrags wurden keine Angaben gemacht.

Die Czechoslovak Group umfasst mehr als Hundert Firmen, darunter den Lkw-Hersteller Tatra und den Rüstungsfabrikanten Excalibur Army. Insgesamt hat die Holding nach eigenen Angaben mehr als 8200 Mitarbeiter. Für die Tschechen ist es das bisher größte Übernahmegeschäft./hei/DP/men