Belgiens Geschäftsklima sinkt im November wider Erwarten

Das belgische Geschäftsklima hat sich im November weiter eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index um 1,1 Punkte auf minus 16,6. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf minus 14,0 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 15,5 notiert hatte. Das Konjunkturbarometer hat sich den siebten Monat in Folge verschlechtert, wenn auch mit etwas geringerem Tempo.

EZB-Rat sah im Oktober weiter verschlechterten Inflationsausblick

Im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei den Beratungen am 26./27. Oktober die Einschätzung überwogen, dass sich der Inflationsausblick weiter verschlechtert hat. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Protokoll der Beratungen hervorgeht, waren die Ratsmitglieder vor der abermaligen negativen Inflationsüberraschung im Oktober der Ansicht, dass die Inflation viel zu hoch sei und wiederholt oberhalb der Prognosen gelegen habe. "Außerdem ist der Inflationsdruck breiter geworden, wobei sich die Kerninflation und andere Messgrößen des unterliegenden Preisdrucks im Aufwärtstrend befinden", heißt es in dem Dokument.

Schnabel: EZB weiter als zuvor von ihrem Ziel entfernt

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Einschätzung von EZB-Direktorin Isabel Schnabel derzeit weiter als zuvor von ihrem Ziel entfernt, die Inflation im Euroraum auf 2 Prozent zu senken. Schnabel sagte bei einer Konferenz in London, dass derzeit nachlassende Zinserhöhungserwartungen und eine zu expansive Fiskalpolitik die Bemühungen der EZB um eine Straffung ihrer Geldpolitik konterkarierten. Aktuelle Daten zeigten, dass der Spielraum für eine Verringerung des Zinserhöhungstempos begrenzt sei.

Südafrikas Notenbank erhöht Leitzins um 75 Basispunkte

Die südafrikanische Zentralbank hat ihren Leitzins um 75 Basispunkte auf 7,00 Prozent angehoben, um die Inflation angesichts einer schwächeren Währung und hoher Lebensmittel- und Kraftstoffpreise unter Kontrolle zu halten. Der Reposatz ist nun höher als vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie, als die Notenbank die Zinsen zur Stützung der Wirtschaft drastisch senkte.

Habeck macht Papierfirmen wenig Hoffnung auf großzügigere Förderregeln

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat eine Nachbesserung der Regelungen zur Energiepreisbremse für energieintensive Unternehmen weitgehend ausgeschlossen. "Die Begeisterung in Europa für das deutsche 200-Milliarden-Paket hielt sich in starken Grenzen", sagte Habeck beim "Paper Summit" der deutschen Papierindustrie. Bei staatlicher Förderung über 150 Millionen Euro sei eine Einzelfallnotifizierung nötig, und das Kriterium für die Förderhöhe sei der Gewinnrückgang. "Ich kann Ihnen leider wenig Hoffnung machen, dass die Kommission da noch einmal mit sich reden lassen wird ", betonte der Wirtschaftsminister.

Lindner und Le Maire betonen gemeinsame Prioritäten in der Finanzpolitik

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire haben zum Auftakt eines Treffens in Paris Gemeinsamkeiten in der Finanzpolitik beider Länder betont. "Wir haben exakt die gleichen Prioritäten", sagte Le Maire bei einer auf Englisch abgehaltenen Pressekonferenz. Er nannte Inflationsbekämpfung, die Rückkehr zu gesunden Staatsfinanzen und die internationale Mindestbesteuerung. "Ich teile seine Ansicht vollständig", erklärte Lindner.

Erste weitere Metalltarifbezirke übernehmen Pilotabschluss

Nach dem baden-württembergischen Pilottarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie haben erste weitere Tarifbezirke die Einigung übernommen. Nach Angaben der IG Metall vereinbarte sie in Sachsen und im Bezirk Küste mit den dortigen Arbeitgeberverbänden die Anwendung der Einigung, die bei einer Laufzeit von zwei Jahren eine Lohnerhöhung von insgesamt 8,5 Prozent sowie eine steuerfreie Inflationsprämie in Höhe von 3000 Euro vorsieht.

Bundesfinanzhof uneins über Verfassungsmäßigkeit von Steuersäumniszuschlag

Im Bundesfinanzhof (BFH) in München gibt es gegenläufige Meinungen zur Verfassungsmäßigkeit des Zuschlags für säumige Steuerzahler von 1 Prozent pro Monat, also 12 Prozent pro Jahr. Es bestünden "keine ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit", entschied der sechste BFH-Senat in einem Eilbeschluss. Zwei andere Senate hatten zuvor die gegenteilige Meinung vertreten. (Az: VI B 15/22 (AdV)

Merkel konnte neues Gesprächsformat mit Putin zu Amtsende nicht mehr durchsetzen

Altkanzlerin Angela Merkel hat ihre Politik gegenüber Russland und der Ukraine verteidigt. Der russische Angriff auf die Ukraine sei für sie nicht überraschend erfolgt, sagte Merkel dem Spiegel. "Das Abkommen von Minsk war ausgehöhlt." Sie habe im Sommer 2021 mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nochmals "ein eigenständiges europäisches Gesprächsformat" mit Russlands Präsident Wladimir Putin schaffen wollen. "Aber ich hatte nicht mehr die Kraft, mich durchzusetzen, weil ja alle wussten: Die ist im Herbst weg."

Bundesregierung: Energierat zeigt klaren Weg für niedrigere Gaspreise auf

Die Bundesregierung rechnet mit positiven Wirkungen der Einigungen beim EU-Energieministerrat auf die Gaspreise und das Ausbautempo von Erneuerbaren. "Der heutige Energierat zeigt einen klaren Weg auf für niedrigere Gaspreise, mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien und mehr europäische Solidarität in der Energiekrise", erklärte Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold. "Wir wollen nun gemeinsam Gas einkaufen, um die Gaspreise durch unsere gemeinsame Marktmacht im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger zu reduzieren. Außerdem koordinieren wir uns besser beim Befüllen unserer Speicher und wollen unsere grenzüberschreitenden Leitungen effizienter nutzen."

EU-Energieminister grundsätzlich einig über weitere Maßnahmen gegen hohe Energiepreise

Die Energieminister der EU-Länder haben sich zur Bekämpfung der hohen Strom- und Gaspreise grundsätzlich auf weitere Maßnahmen geeinigt. Die Energieminister einigten sich informell auf teilweise gemeinsame Gaskäufe und schnellere Genehmigungsverfahren für Solaranlagen, teilte der tschechische Industrieminister Jozef Sikela auf Twitter mit. Tschechien hat gerade den EU-Ratsvorsitz inne. Eine formelle Einigung der Energieminister steht jedoch noch aus.

Paschal Donohoe steuert auf zweite Amtszeit als Eurogruppen-Chef zu

Der Ire Paschal Donohoe steuert auf eine zweite Amtszeit als Präsident der Eurogruppe zu. Der 48-Jährige sei der einzige Kandidat für den Posten, teilte der Europäische Rat mit. Donohoe hat das Amt bereits seit Juli 2020 inne. Die Wahl des Präsidenten soll auf der nächsten Sitzung der Eurogruppe am 5. Dezember stattfinden. Eine Mehrheit ist dem Iren dabei laut EU-Kreisen offenbar sicher.

Frankreich untersucht Rolle von Beraterfirmen bei Präsidentschaftswahlen

In Frankreich ermitteln Untersuchungsrichter zur Rolle von Beraterfirmen während des Präsidentschaftswahlkampfs 2017 und 2022. Die Ende Oktober eingeleiteten Vorermittlungen beträfen zum einen die Tätigkeit der Beraterfirmen, zum anderen Hinweise auf mögliche "Begünstigung", teilte die Finanzstaatsanwaltschaft mit.

UN-Menschenrechtsrat stimmt für Untersuchung der staatlichen Gewalt im Iran

Der UN-Menschenrechtsrat hat eine internationale Untersuchung der blutigen Niederschlagung der Proteste im Iran beschlossen. Eine von Deutschland und Island eingebrachte Resolution wurde bei einer Sondersitzung des Rats mit 25 Ja-Stimmen angenommen. Sechs Mitglieder stimmten dagegen, 16 weitere enthielten sich. Eine unabhängige Untersuchungsmission soll nun Menschenrechtsverletzungen im Iran dokumentieren und Beweise für eine mögliche Strafverfolgung der Verantwortlichen sammeln.

Frauen in Kabul demonstrieren für ihre Rechte

Ungeachtet der Repressionen durch die Taliban hat eine Gruppe von Aktivistinnen in Kabul für die Rechte der Frauen in Afghanistan demonstriert. "Wir werden für unsere Rechte bis zum Ende kämpfen und nicht aufgeben", hieß es auf dem Spruchband einer Demonstrantin. Während sie durch die Straßen der afghanischen Hauptstadt zogen, skandierten sie "Frauen, Leben, Solidarität".

Ungarn verschiebt Ratifizierung des Nato-Beitritts Schwedens und Finnlands auf 2023

Ungarn will den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands erst im kommenden Jahr ratifizieren. "Wie wir Schweden und Finnland bereits mitgeteilt haben, unterstützt Ungarn die Nato-Mitgliedschaft dieser beiden Länder", sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Die Ratifizierung werde auf dem Programm der ersten Parlamentssitzung im nächsten Jahr stehen, erklärte er. Diese soll im Februar beginnen.

