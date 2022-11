Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Mit einem hochmodernen Design, einem revolutionären Display und einer unvergleichlichen Leistung setzt das brandneue HONOR Magic Vs neue Maßstäbe für faltbare Premium-SmartphonesDie weltweit operierende Technologiemarke HONOR hat heute die Markteinführung der HONOR-Magic-VS-Serie in China angekündigt. Das HONOR Magic Vs setzt mit seinem Design, seinem Display, seiner Leistung und Benutzerfreundlichkeit neue Maßstäbe und wird dadurch zum perfekten Begleiter für Geschäft und Freizeit. Die HONOR-80-Serie ist das neueste Smartphone, das angehenden Kreativschaffenden vorgestellt wird, sodass sie ihr kreatives Potenzial entfalten können. Es ist das neueste Smartphone, das in das stilvolle N-Serie-Sortiment eingeführt wird und verbesserte Video- und Fotoeigenschaften bietet."Wir sind begeistert, unser faltbares Premium-Smartphone der nächsten Generation, das HONOR Magic Vs, vorzustellen, das bahnbrechende Innovationen und eine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit in einem eleganten und stilvollen Design vereint", sagte George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. "Das HONOR Magic Vs wird unser erstes faltbares Premium-Smartphone sein, das in Auslandsmärkten eingeführt wird, und wir sind zuversichtlich, dass es enorme Fortschritte bringen und die Art und Weise verändern wird, wie Menschen auf der ganzen Welt ihre Smartphones nutzen."Ein branchenführendes Faltbares mit einem revolutionären ScharnierdesignDas außergewöhnlich schlanke und leichte HONOR Magic Vs ist im gefalteten Zustand mit 12,9 mm[1] sehr flach und wiegt nur 261 g[2]. Damit ist es das derzeit leichteste faltbare Smartphone der Branche und bietet einen kompromisslosen Tragekomfort. Das HONOR Magic Vs bietet mit einem extragroßen Akku von 5.000 mAh[3] genügend Laufzeit, um das Smartphone mühelos den ganzen Tag zu betreiben. Das HONOR bietet den größten Akku im Vergleich mit anderen faltbaren Smartphones der Premium-Klasse. Das HONOR Magic Vs bringt mit seinem symmetrischen und nahtlosen Design, das ein erstklassiges Aussehen mit angenehmer Haptik verbindet, die Schönheit der Harmonie zum Ausdruck. Dank seines ausgeklügelten Scharnierdesigns lässt sich das HONOR Magic Vs lückenlos falten und bietet ein faltenfreies Display, wenn es aufgeklappt ist.Für das Magic Vs hat HONOR ein sehr leichtes, nichtverzahntes Scharnierdesign entwickelt, das aus einem Guss hergestellt wird, was zusätzlich zu seinem geringen Gewicht beiträgt und die Anzahl der Scharnier-Komponenten von 92 auf nur 4[4] reduziert, wodurch die Verlässlichkeit und Funktionalität des Scharniers deutlich verbessert wird. Das Scharnier des HONOR Magic Vs besteht aus Materialien aus der Luft- und Raumfahrttechnik und hält 400.000 Faltungen[5] stand. Wer sein Smartphone täglich 100x faltet, erreicht damit eine Nutzungsdauer von mehr als zehn Jahren, ein neuer Maßstab im Design von faltbaren Smartphones.Großes Doppeldisplay für ein außergewöhnliches SeherlebnisDas HONOR Magic Vs ist besser als bestehende faltbare Smartphones, die oft mit einem langen und schmalen externen Bildschirm ausgestattet sind. Im ausgeklappten Zustand bietet es ein 6,45-Zoll-Display[6] mit einem benutzerfreundlichen 21:9-Seitenverhältnis und einem Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis[7] von 90 %, ideal zum Lesen und Verfassen von Textnachrichten. Im ausgeklappten Zustand entfaltet das HONOR Magic Vs sein internes 7,9-Zoll-Display für ein Tablet-ähnliches Benutzererlebnis und macht es zum passenden Begleiter für alle Multitasking-Fans.Das HONOR Magic Vs unterstützt eine DCI-P3-Farbskala von 100 % mit 1,07 Milliarden Farben und ermöglicht Benutzern atemberaubende Bilder in naturgetreuen Farben zu genießen. Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz[8] wird den Zuschauern ein immersives Unterhaltungserlebnis garantiert, unabhängig davon, ob sie Filme ansehen, im Internet surfen oder spielen.Das HONOR Magic Vs bietet professionelle Lösungen für die Augenfreundlichkeit und ist mit einer Dynamic-Dimming-Technologie ausgestattet. Diese passt die Bildschirmhelligkeit auf intelligente und dynamische Weise an, um die Augen bei einer langen Bildschirmzeit zu entlasten. Das HONOR Magic Vs bietet außerdem eine völlig neue Funktion - das Circadian Night Display, das die negativen Auswirkungen von blauem Licht effektiv minimiert und dafür sorgt, die Schlafqualität von Benutzern zu verbessern, sodass sie tagsüber energiegeladener und produktiver sein können. Beide Bildschirme des HONOR Magic Vs sind mit einer 1.920 Hz PWM-Dimmtechnologie ausgestattet, um das Flimmern des Bildschirms zu reduzieren und ein angenehmes Seherlebnis auch in schwach beleuchteten Umgebungen zu bieten.Computergestützte Fotografie und verbesserte AudioerlebnisseDas HONOR Magic Vs verfügt über ein Dreifach-Kamerasystem, bestehend aus einer 54-MP-IMX800-Hauptkamera, einer 50-MP-Ultra-Weitwinkel- und Makrohauptkamera und einer 8-MP-Zoomkamera mit optischem 3-fach-Zoom, das es Benutzern ermöglicht, faszinierende Bilder in atemberaubenden Details zu erfassen und ein hervorragendes Foto- und Videoerlebnis bietet. Dank der proprietären KI-gestützten HONOR Image Engine bietet das HONOR Magic Vs hervorragende Fotoeigenschaften und produziert in allen Szenarien hochwertige Bilder.Unübertroffene Leistung den ganzen Tag überAngetrieben von der Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobilen Plattform[9] bietet das HONOR Magic Vs eine Premium-Smartphoneleistung. Mit verbesserter GPU- und CPU-Leistung und höherer Leistungseffizienz ermöglicht das HONOR Magic Vs eine schnellere und unkompliziertere Anwendererfahrung. Das HONOR Magic Vs ist außerdem mit 8 GB RAM und einem 256/512 GB Speicher ausgestattet, was die Gesamtverarbeitungsgeschwindigkeit und Speicherkapazität erhöht.Das HONOR Magic Vs unterstützt das kabelgebundene 66-W-Ladegerät HONOR SuperCharge[10] und ermöglicht es, den Akku innerhalb von nur 46 Minuten vollständig aufzuladen[11].Dual-TEE-Sicherheitssystem für verbesserte SicherheitDas HONOR Magic Vs wird mit einem Dual-TEE-Sicherheitssystem (Trusted Execution Environment) geliefert, das gemeinsam mit Qualcomm entwickelt wurde und Benutzern Schutz auf Hardware-Ebene bietet sowie die Privatsphäre und Sicherheit steigert. Mit der neuesten MagicOS 7.0 Version, die auf Android 12 basiert, bietet das HONOR Magic Vs eine Reihe verbesserter Smart-Funktionen, um Multitasking zu unterstützen und die Produktivität so weit wie möglich zu steigern.HONOR 80-Serie: Neuer Begleiter für Vlogging-EnthusiastenDie HONOR-80-Serie setzt sich aus dem HONOR 80 Pro und dem HONOR 80 zusammen und hebt das mobile Vlogging auf eine völlig neue Ebene. Die branchenweit erste KI-Vlog-Master-Funktion hilft bei der genauen Identifizierung von Aufnahmeszenarien und empfiehlt den am besten geeigneten Aufnahmemodus, einschließlich Macro[12], Night[13], Portrait, Solo Cut, Multi-Video und HDR-Video, um ein nahtloses Fotoerlebnis auf der HONOR-80-Serie zu ermöglichen. Die HONOR-80-Serie ist mit der HONOR Image Engine ausgestattet, welche die Bildverarbeitungsfunktionen verbessert und sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpasst, um jederzeit naturgetreue Bilder zu liefern.Für ein hervorragendes Fotoerlebnis bietet die HONOR-80-Serie eine erstklassige 160-MP-Ultra-Clear-Hauptkamera mit einem großen 1-/1,56-Zoll-Sensor mit 2,24 µm Pixel, der mehr Licht einfängt und hochwertige Fotos mit atemberaubenden Details liefert, auch bei schwach beleuchteten Umgebungen.Das HONOR 80 Pro wird von der mobilen Plattform Qualcomm® Snapdragon® 8 + Gen 1 [14] angetrieben, die über einen großen Akku mit 4.800 mAh verfügt und das neueste MagicOS 7.0 verwendet, um eine Vorzeigeleistung für eine gehobene Anwendererfahrung zu bieten.Farben, Preise und VerfügbarkeitDas HONOR Magic Vs ist in überwältigenden Farben erhältlich: Orange, Cyanblau und Schwarz[15]. Ab dem 23. November kann das HONOR Magic Vs in China für 7.499 RMB vorbestellt werden.Die HONOR-80-Serie wird in vier modischen Farben erhältlich sein, darunter Blau Ripple, Pink Sunrise, Smaragdgrün und Mitternachtsschwarz. Ab dem 23. November kann die HONOR-80-Serie in China für 2.699 RMB vorbestellt werden.Weitere Informationen erhalten Sie bei HONOR online unter www.hihonor.comInformationen zu HONORHONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite Technologiemarke mit Kultstatus zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Es konzentriert sich konsequent auf Forschung und Entwicklung und setzt sich für die Entwicklung von Technologien ein, die Menschen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, über sich hinauszuwachsen und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen und zu leisten. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für die verschiedensten Budgets an. https://community.hihonor.com/https://www.facebook.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_honorglobal_&d=DwMFaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=EtGuRW7LLM5nzwnv-_cZaUjudoo43EcjqaGyuvJ_p7Y&m=l2i3Z1WCUytDhDO9I2iX2dTCr714vYcXBVnbnvocjno&s=SGwKAFmB6A6xIRnrWnEbAzgo91fcey2FHfX9Y8J3O54&e=)https://twitter.com/Honorglobal (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_Honorglobal&d=DwMFAg&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=IRjlVeb32JtGELuQWAoddl2TYBd34hmTyr8BkmSrIjM&s=z6NkDSbQ0MPxuJwYRWb3QCaa5auCIx65St-iTYSD0rY&e=)https://www.instagram.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.instagram.com_honorglobal_&d=DwMFAg&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=IRjlVeb32JtGELuQWAoddl2TYBd34hmTyr8BkmSrIjM&s=X534ODr1tR9SJg9Ghg7nh-1ZpRlny5BUiEQ8puuZWPs&e=)https://www.youtube.com/c/HonorOfficial[1]Das HONOR Magic Vs ist mit 12,9 mm angenehm flach (zusammengeklappterBildschirm) und 6,1 mm (aufgeklappter Bildschirm). Die Produktgröße kann je nachKonfiguration, Herstellungsverfahren und Messmethoden variieren. DieSpezifikationsangaben dienen nur als Referenz. [2] Daten von HONOR Laboren.Daten von HONOR Laboren. Basierend auf der leichtesten Version mit veganerLederrückseite. Die Version mit Glasrückseite wiegt 267 g. Das Gesamtgewichtbeinhaltet den Akku. Das tatsächliche Gewicht kann aufgrund vonProduktkonfigurationen, Herstellungsverfahren und Messmethoden variieren. [3]Typische Kapazität. Die Nennkapazität beträgt 4.900 mAh. [4] Daten von HONORLaboren. Verglichen mit dem HONOR Magic V, der letzten Generation des HONORMagic Vs. [5] Daten von HONOR Laboren. [6] Mit abgerundeten Ecken auf demDisplay beträgt die Diagonale des Hauptbildschirms und des Abdeckungsbildschirms7,9 Zoll und 6,45 Zoll, wenn sie nach dem Standardrechteck gemessen werden (dertatsächlich sichtbare Bereich ist etwas kleiner). Die Produktgröße kann je nachKonfiguration, Herstellungsverfahren und Messmethoden variieren. DieSpezifikationsangaben dienen nur als Referenz. [2] Daten von HONOR Laboren.Daten von HONOR Laboren. Basierend auf der leichtesten Version mit veganerLederrückseite. Die Version mit Glasrückseite wiegt 267 g. Das Gesamtgewichtbeinhaltet den Akku. Das tatsächliche Gewicht kann aufgrund vonProduktkonfigurationen, Herstellungsverfahren und Messmethoden variieren. [3]Typische Kapazität. Die Nennkapazität beträgt 4.900 mAh. [4] Daten von HONORLaboren. Verglichen mit dem HONOR Magic V, der letzten Generation des HONORMagic Vs. [5] Daten von HONOR Laboren. [6] Mit abgerundeten Ecken auf demDisplay beträgt die Diagonale des Hauptbildschirms und des Abdeckungsbildschirms7,9 Zoll und 6,45 Zoll, wenn sie nach dem Standardrechteck gemessen werden (dertatsächlich sichtbare Bereich ist etwas kleiner). [7] Daten von HONOR Laboren.[8] Das HONOR Magic Vs unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz auf demaufgeklappten Bildschirm und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz auf demzusammengeklappten Bildschirm. [9] Qualcomm und Snapdragon sind in denVereinigten Staaten und in anderen Ländern eingetragene Marken von QualcommIncorporated. [10] Unterstützt über das 66-W-HONOR-Ladegerät und Kabel einkabelgebundenes Laden von max. 66 W. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit kannje nach Umgebungsbedingungen und anderen Faktoren variieren. [11] Daten vonHONOR Laboren. [12] Nur für das HONOR 80 Pro erhältlich. [13] Nur für das HONOR80 Pro erhältlich. [14] Das HONOR 80 wird von der mobilen Plattform Qualcomm®Snapdragon 782G betrieben. Qualcomm und Snapdragon sind in den VereinigtenStaaten und in anderen Ländern eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.[15] Die Verfügbarkeit von Farben kann je nach Region variieren.