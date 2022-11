DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INVESTITIONSANZREIZE - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat einen steuerpolitischen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der Unternehmen in der Krise helfen und gleichzeitig Investitionen in Digitalisierung sowie Klimaschutz stärken soll. In dem Papier mit dem Titel "Steuerpolitik in Krisenzeiten" schlägt der BDI unter anderem eine Prämie für Investitionen vor, eine großzügigere Forschungsförderung und eine steuerfreie Rücklage zur Absicherung gegen Krisen. Das Papier liegt dem Handelsblatt vor. (Handelsblatt)

ERNEUERBARE ENERGIEN - Die Energiekrise beschleunigt den grünen Umbau der Industrie in Deutschland. 72 Prozent der mittelständischen Unternehmen haben zuletzt in grüne Energieträger investiert oder planen kurzfristig solche Ausgaben. Damit wollen sie in erster Linie ihre dramatisch gestiegenen Energiekosten drücken, modernisieren auf diesem Weg aber auch ihre Anlagen. Das zeigt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Forsa unter 152 Mittelständlern im Auftrag der Beratungsfirma FTI-Andersch und der Universität Lüneburg, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. (Handelsblatt)

EINBÜRGERUNG - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will die Bedingungen für die Einbürgerung in Deutschland deutlich herabsetzen. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine Schaltkonferenz des Ministeriums mit den zuständigen Ressorts der Bundesländer berichtet, sollen zum Beispiel in Deutschland geborene Kinder von ausländischen Eltern automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren "seinen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt" in Deutschland hat. Außerdem soll die Dauer bis zur Einbürgerung von Ausländern von derzeit acht Jahren auf fünf Jahre verkürzt werden. (Bild-Zeitung)

November 25, 2022

