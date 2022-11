Seit Anfang November testet die Familie Wiesner Gastronomie AG in ihrem Konzept «Kitchen Republic» in Zürich zwei Serviceroboter verschiedener Anbieter.Zürich - Seit Anfang November testet die Familie Wiesner Gastronomie AG in ihrem Konzept «Kitchen Republic» in Zürich zwei Serviceroboter verschiedener Anbieter. Diese sollen dem Personal langweilige und sich wiederholende Arbeiten abnehmen sowie den Stress mindern, sie jedoch nicht ersetzen. In der «Kitchen Republic» an der Heinrichstrasse in Zürich wird das Servicepersonal seit Anfang November...

Den vollständigen Artikel lesen ...