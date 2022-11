Hamburg (ots) -Hamburgs neues Quartier Eidelstedter Höfe kommt schnell voran: Schon im kommenden Frühjahr werden die ersten der insgesamt 360 Mietwohnungen fertiggestellt. Jetzt ist die Vermietung gestartet.Auf dem 20.000 m² Areal gegenüber des Eidelstedter Busbahnhofs wird auf Hochtouren gebaut: Im kommenden Frühjahr wird hier schon der erste Teil des neuen Quartiers Eidelstedter Höfe fertiggestellt. In die ersten der ingesamt 360 neuen Wohnungen werden dann die ersten Bewohnerinnen und Bewohner einziehen.Vermietung des ersten Bauabschnitts gestartetAb sofort startet Quantum mit der Vermietung von 70 freifinanzierten Mietwohnungen des ersten Bauabschnitts. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen verteilen sich auf drei Gebäude mit jeweils fünf Geschossen. Alle Wohnungen verfügen über einen eigenen Garten, einen großen Balkon oder eine Dachterrasse.Besonders ist das Digitalkonzept der Wohnungen: Die Unterzeichnung des Mietvertrags erfolgt komplett digital, außerdem kann per Mieter-App z.B. der aktuelle Energieverbrauch gecheckt, mit dem Vermieter kommuniziert oder die Haustür geöffnet werden. Die Mieten liegen vorraussichtlich zwischen 14,- und 19,- Euro pro m²."Besonders an den Eidelstedter Höfen sind die kurzen Wege. Eine Kita wird es direkt im Quartier geben, genauso wie Einkaufsmöglichkeiten und ein großes Ärztehaus. Auch das Eidelstedt Center und der Busbahnhof liegen direkt vor der Tür. Das Quartier bereichert Eidelstedt um ein lebendiges, generationsübergreifendes Wohnviertel", sagt Quantum-Geschäftsführer Knut Sieckmann.Smartes Mobilitätskonzept und viel GrünDas neue Quartier setzt auf smarte Mobilität und Sharing-Konzepte. Für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer stehen im Quartier E-Lastenräder zum Ausleihen sowie eine StadtRad-Station bereit. Die Tiefgaragen verfügen über Ladestationen für das eigene E-Bike. Auch für Elektroautos sind ausreichend Ladestationen vorgesehen, außerdem werden Carsharing-Sationen in das Quartier integriert.Innerhalb des Quartiers verbinden große Innenhöfe und öffentliche Rad- und Fußwege die einzelnen Gebäude. Autos werden aus dem Quartiersinneren gezielt herausgehalten.Quantum hatte Quartier von DITTING erworbenBis 2025 entstehen in den Eidelstedter Höfen 360 Mietwohnungen, davon 68 öffentlich geförderte Wohnungen zu besonders sozialverträglichen Mieten. Mitte 2021 hatte Quantum für einen Fonds den Großteil der Wohnungen sowie die ebenfalls entstehende Kita, die Einzelhandelsflächen und das 4.500 m² große Ärztehaus von DITTING erworben. Das norddeutsche Bauunternehmen entwickelt und baut das neue Quartier.Mit der Vermarktung der 120 bis 320 m² großen Gewerbeflächen hat Bauherr DITTING ebenfalls begonnen. Neben Bestandsmietern, wie einem Sanitätshaus und einem Zahnarzt aus dem bisherigen Altbauprojekt, ist ab Sommer 2023 im Neubau Platz für weitere Büronutzer und Arztpraxen. Die Vermietung der Gewerbeflächen erfolgt über Grossmann & Berger, die Mietwohnungen werden über Wentzel Dr. angeboten.Mehr Informationen: www.eidelstedter-hoefe.deÜber QuantumDie unabhängige Quantum Immobilien AG steht seit der Gründung im Jahr 1999 für zukunftsweisende Projektentwicklung, attraktive institutionelle Anlageprodukte und ganzheitliches Management von Immobilieninvestments. Im Fokus der Aktivitäten stehen deutsche Metropolregionen.Im Geschäftsbereich Projektentwicklung werden sowohl eigene Projekte als auch Joint Ventures im Rahmen unternehmerischer Beteiligungen realisiert - so entstanden bisher 80 Immobilien mit einer Fläche von über 1.800.000 m². Das Transaktionsvolumen beträgt rund 5,0 Mrd. EUR.Im Fondsgeschäft bietet Quantum über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren an, etwa Immobilien-Spezialfonds oder alternative Investmentprodukte. Die Assets under Management belaufen sich auf ca. 10,6 Mrd. EUR.Pressekontakt:Michael NowakLeiter Unternehmenskommunikation & PressesprecherTel.: +49 40 41 43 30 - 148mn@quantum.agOriginal-Content von: Quantum Immobilien AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163061/5378988