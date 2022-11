Blockchain und künstliche Intelligenz sind zwei Spitzentechnologien, die an Aufmerksamkeit, Akzeptanz und Investitionen gewinnen. Was würde also passieren, wenn sie kombiniert würden? Von Robert Steininger* Was versteht man unter künstlicher Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit von Systemen und Maschinen, Daten zu analysieren, zu lernen und Aufgaben auszuführen, für die früher menschliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...