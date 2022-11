Die Freude bei den Anlegern war groß, als Adidas Anfang November mit der Botschaft herausrückte: Bjørn Gulden wird neuer Konzernchef (DER AKTIONÄR berichtete). Die Adidas-Aktie schoss um etwa 45 Prozent in die Höhe. Seither ist die erste Euphorie wieder leicht abgeflacht. Was raten die Analysten?Jefferies-Analyst James Grzinic blieb bei seiner Kaufempfehlung und sieht weiterhin ein Kursziel von 140 Euro. Grzinic schrieb von einer "beachtlichen Entwicklung" der Amerikaner in einer generell gemischten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...