Hong Kong (ots) -ANNKE, die führende Marke für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie, bereichert die Urlaubssaison mit innovativen Kamerasystemen. Ob Eigentum, Familienmitglieder oder Vierbeiner, mit ANNKE entgeht Ihnen nichts.Wenn es um Sicherheitslösungen für Privathaushalte und gewerbliche Zwecke geht, setzt ANNKE neue Standards. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schwarz-Weiß-Kameras hebt sich ANNKE mit den Farbnachtsicht-Serien NightChroma und Analog ab, die auf Amazon die erste Wahl sind. Weitere Serien, wie die PoE-, kabellosen und batteriebetrieben Systeme, konnten zahllose Auszeichnungen von Tech-Sites wie Techradar.com und Popularnechanics.com gewinnen, darunter: "die beste 4K-Überwachungskamera", "der beste DVR für CCTV", "der beste NVR für erschwingliches Plug-and-Play" und "das beste anpassbare 4K-Sicherheitskamerasystem"."Seit der Gründung im Jahr 2014 haben wir unsere Bildverarbeitungstechnologien verfeinert und Systemlösungen entwickelt, die alle Kundenanforderungen erfüllen, von Babyüberwachungskameras über kabelgebundene bis hin zu intelligenten Wireless-Lösungen. Inzwischen blicken wir weltweit auf mehr als fünf Millionen Benutzer", sagt Jerry, Chief Product Officer von ANNKE. "Unsere Kunden kommen immer wieder auf uns zurück, weil ihr System seit über 6 Jahren einwandfrei funktioniert. Die Kamerasysteme sind das perfekte Weihnachtsgeschenk, um zu schützen, was Ihnen am wichtigsten ist, und eine Investition, die sich langfristig auszahlt, um Ihr Eigentum zu schützen."Um die Dankbarkeit für 5 Millionen treue Kunden zum Ausdruck zu bringen, bietet ANNKE viele Gutscheincodes mit attraktiven Rabatten rund um den Black Friday 2022 an:- 45 EUR Rabatt bei einem Einkauf über 300 EUR- 80 EUR Rabatt bei einem Einkauf über 500 EUR- 180 EUR Rabatt bei einem Einkauf über 1.000 EUR- 450 EUR Rabatt bei einem Einkauf über 2.000 EUR- 480 EUR Rabatt bei einem Einkauf über 3.000 EURGutschein-Codes: BFDOFF45, BFDOFF80, BFDOFF180, BFDOFF450, BFDOFF480.Das Angebot gilt von heute bis nächsten Dienstag, den 29. November CET-Zeit und Coupons für die folgenden Serien --Die populäre NightChroma Farbnachtsicht-SerieDie ANNKE NightChroma Kollektion ist überaus beliebt, da sie pechschwarze Bilder in kristallklare Tagesansichten verwandeln kann. Diese Kollektion enthält den besten Bildsensor mit proprietärem NightChroma -Algorithmus, der mithilfe von BLC (Backlight Compensation), HLC (Highlight Compensation), 3D DNR (3D Digital Noise Reduction[S4] ) und WDR (Wide Dynamic Range) wechselnde Lichtverhältnisse ausgleicht und das ursprüngliche Farbspektrum mit wenig bis gar keinen Fehlern rendert. Die Serie besteht aus 1080p, 4MP, 5MP und 8M(4K) Überwachungskameras und -systemen mit Flagschiffmodellen wie der NC800 4K Überwachungskamera mit Personen-/Fahrzeugerkennung und der NCD800 4K Doppelobjektiv-Überwachungskamera mit Alarmfunktion, Blitz, Personen-/Fahrzeugerkennung.Die beliebte PoE-Überwachungskamera-SerieDas PoE-Sortiment von ANNKE umfasst eine große Auswahl an 2MP, 4MP, 5MP und 8MP(4K) Überwachungskameras und -systemen mit Fest- oder Teleobjektiv. Sie bieten eine einfache Installation und Plug-and-Play mit ANNKEs NVR-Box, keine zusätzlichen Abo-Kosten und volle Autonomie bei der Aufzeichnung von Filmmaterial. Das exklusive Angebot umfasst:- Die C800 4K Überwachungskamera mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung,- Die ACZ800 4K Überwachungskamera mit 4X optischem Zoom mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung und Perimetererkennung- Die AC800 4K-Überwachungskamera mit Sirene, Blitzlicht und Personen-/Fahrzeugklassifizierung.High-End-Modelle wie CZ500 ultra und CZ800 ultra bieten 25 optische Zooms und sind ideal für große Unternehmen, Ackerland und Kindertagesstätten, da sie eine Nahaufnahme von bis zu 300 Metern Entfernung bieten und sich bewegende Objekte automatisch verfolgen.Ausgewählte GeschenkrabatteDie FCD600 ist das Technologieflaggschiff der Marke - mit einem Bildfusionsalgorithmus, der die Bilder zweier Objektive zu einer 180°-Panoramaansicht zusammenfügt. Darüber hinaus machen der eingebaute Scheinwerfer-Sirenenalarm, die Echtfarben-Nachtsicht und die Fahrzeugerkennung die Kamera zu einem echten Powerhaus.- Mit dem Coupon BFDOFF30 erhalten Kunden 30 % Rabatt (reduzierter Preis: 111,99 EUR).Die Crater Cam ist ideal für Babys und Haustiere. Die intelligente 1080p In-Frame-Kamera mit Schwenk- und Neigefunktion und Autotracking, deckt jeden Winkel des Hauses ab. Haustiere oder Personen werden per 355°-Schwenkung und 55°-Neigung verfolgt. Die Einrichtung ist bereits in 2 Minuten abgeschlossen.- Mit dem Coupon BFDOFF30 erhalten Kunden 30 % Rabatt (reduzierter Preis: 17,99 EUR - der niedrigste Preis aller Zeiten).Das ANNKE Babyphone ist ein besonderes Geschenk für frischgebackene Mütter in der Stillzeit. Dieses Babyphone benötigt keine App und verfügt über einen praktischen Touchscreen für die Fernanzeige auf bis zu 300 Meter im Freien. Eine praktische Spracherkennung und eine Füttererinnerung helfen der Mutter bei der Fürsorge.- Mit dem Gutschein BFDOFF30 erhalten Kunden 30 % Rabatt (reduzierter Preis: 96,99 EUR).Pünktlich zur Urlaubssaison liefert ANNKEs umfassendes Sortiment an NightChroma -, PoE-, kabellosen und solarbetriebenen Sicherheitskameras und -systemen die besten Gründe, zu den niedrigsten Preisen einzukaufen. Für mehr Sicherheit zum Eigenbedarf oder als tolles Geschenk - besuchen Sie ANNKEs Black Friday Rabattaktion auf der Website (https://de.annke.com/pages/schwarzer-freitag-2022?utm_source=www.pressportal.de&utm_medium=press_release&utm_campaign=BF) oder im Amazon-Shop (https://www.amazon.de/stores/page/6901EB2A-0D8F-4BBB-9D53-30B625FE5C32?ingress=2&visitId=0b560729-6758-4a09-94a4-9a2816576691&ref_=ast_bln).https://de.annke.com/pages/schwarzer-freitag-2022Über ANNKEANNKE wurde für Ihre Sicherheit geschaffen und hat sich zum Ziel gesetzt, die besten intelligenten Sicherheitskameras und -systeme für Haus- und Geschäftseigentümer auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Durch ANNKEs umfassendes Fachwissen in Produktdesign, Smart-Home-Konnektivität und modernsten Prozessen erhalten Kunden die besten Sicherheitslösungen. ANNKE ist stets bestrebt, innovative Technologien und unkomplizierte Sicherheitsprodukte zu entwickeln.Pressekontakt:MedienkontaktAlice Wei/PR ManagerE-Mail: pr@annke.comOriginal-Content von: ANNKE Innovation Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151433/5379111