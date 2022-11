EQS-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Personalie

Eurobattery Minerals stärkt finnisches Hautalampi-Team mit neuem erfahrenen Managing Director



25.11.2022 / 10:05 CET/CEST

Eurobattery Minerals stärkt finnisches Hautalampi-Team mit neuem erfahrenen Managing Director Stockholm, 25. November 2022 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: "EBM", "Eurobattery" oder "das Unternehmen") gab heute bekannt, dass Ilari Kinnunen zum 01. März 2023 zum neuen Managing Director (MD) von FinnCobalt Oy in Finnland ernannt wurde und damit den derzeitigen MD Markus Ekberg ersetzt, der in den Ruhestand geht. Markus Ekberg wird weiterhin Vorsitzender des Vorstands von FinnCobalt Oy sein. Ilari Kinnunen wird für die Entwicklung und den Betrieb des Hautalampi Batterieminen-Entwicklungsprojekts verantwortlich sein. Eurobattery Minerals besitzt 40 % des FinnCobalt Oy und Hautalampi-Projekts und verfügt über die Option, 100 % des Projekts zu erwerben. "Ich freue mich sehr auf Ilari. Mit seiner Erfahrung wird er bei der Entwicklung unseres Batteriemineralien-Projekts in Finnland zu einer Mine eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig möchte ich Markus meinen großen Dank aussprechen, der ein wichtiger Teil unserer Organisation war und uns so weit gebracht hat. In seiner Position hat er den Weg für eine sehr vielversprechende Batteriemineralmine in Finnland geebnet", sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Ilari Kinnunen bringt fast 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Rollen im Bergbaubereich mit. Zuletzt war er Senior Bergbau-Manager in Finnland bei dem globalen Unternehmen Elementis Minerals Oy, wo er zuvor mehrere weitere Führungspositionen innehatte. Ilari Kinnunen hat einen M. Sc. in Mineral Engineering von der Aalto-Universität, Abteilung für Chemie und Materialwissenschaften. Er wird in Outokumpu in Finnland tätig sein, wo sich das Hautalampi-Projekt befindet. "Ich bin begeistert, bei Eurobattery Minerals einzusteigen und die Verantwortung für die Entwicklung des vielversprechenden Hautalampi-Minenprojekts zusammen mit dem Rest des talentierten Teams zu übernehmen. Da wir das volle Recht haben, alle Mineralressourcen im Bergbaukonzessionsgebiet zu erschließen, ist die Vor-Durchführbarkeitsstudie unsere nächste Priorität", sagt Ilari Kinnunen. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM). notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter. Kontakt FinnCobalt Oy

Markus Ekberg - Managing Director

E-Mail: markus.ekberg@finncobalt.com

Tel.: +358 40 706 4850 Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez - CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com



Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Tel.: +49 (0) 89-1250903-35

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0) 86 042 255

E-Mail: info@augment.se

