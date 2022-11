Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein ruhiger Handelsstart ab. Nach dem Sprung über die Marke von 14.500 Punkten dürfte sich der DAX -0,17% dabei mangels Impulsen von der Wall Street zunächst eine Verschnaufpause gönnen. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise 0,1 Prozent fester bei 14.550 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kurse beeinflussen: 1. Vorgaben aus Asien ...

