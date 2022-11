Die Wirtschaft hat sich in Deutschland im dritten Quartal etwas besser entwickelt als bisher gedacht. War zunächst ein kalender-, saison- und preisbereinigter BIP-Anstieg von 0,3 % gemeldet worden, ist daraus nun ein revidiertes Plus von 0,4 % geworden. Im Vergleich zum Vorjahresquartal liegt der Anstieg nicht wie bisher gemeldet bei kalenderbereinigten 1,3 % sondern bei 1,4 %. Damit liegt das deutsche BIP nun erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder über dem Vorkrisenniveau. Der deutschen Wirtschaft geht es also (noch) besser, als allgemein vermutet.



Oliver Kantimm, Redakteur "Der Aktionärsbrief", www.bernecker.info





