Deutsche Wirtschaft wuchs zuletzt etwas stärker als erwartet

Am Freitagmorgen gab das Statistische Bundesamt Daten zum deutschen BIP-Wachstum des Sommerquartals bekannt. Wider Erwarten wuchs die deutsche Wirtschaft um 0,4 Prozent statt, wie zuvor geschätzt, um 0,3 Prozent. Insbesondere die privaten Konsumausgaben, die nach der Corona-Pandemie in die Höhe schnellten, trugen das Wachstum. So waren Konsumenten bereit, trotz höherer Preise und der Energiekrise, mehr Geld für Urlaube und sonstige Freizeitaktivitäten auszugeben. Für die kommenden Monate rechnen die Ökonomen zwar mit einem konjunkturellen Rückgang, sehen aber keine Gefahr für einen drastischen Konjunkturabsturz wie beispielsweise im Jahr 2020. Solch ein Szenario wäre nach Einschätzung der KFW-Chefvolkswirtin Köhler-Geib lediglich "im Rahmen einer ausgeprägten Gasmangellage wahrscheinlich".





