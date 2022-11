Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im SSA-Segment bestätigte sich der bereits in der vergangenen Woche gewonnene Eindruck, dass die Emittenten ihre Fundingpläne weitestgehend abgeschlossen haben, so die Analysten der Helaba.Zudem würden beispielsweise die Bundesländer über höher als erwartet ausgefallene Steuereinnahmen verfügen, so dass die laufende Refinanzierung aus den Eigenmitteln bestritten werden könne. Der Tap (250 Mio. EUR) der Hessen 10/27 sei bei MS-18 und damit unverändert im Vergleich zum Vermarktungsspread gepreist worden. Die Neuemissionsprämie habe bei 2 Bps. gelegen, das Orderbuchvolumen sei nicht bekannt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...