Der vietnamesische E-Auto-Hersteller VinFast hat mit dem Export seiner Stromer begonnen. Die erste Charge von 999 VF 8 wurde in USA verschifft, wo sie noch in diesem Jahr ausgeliefert werden sollen. Die ersten VF 9 sollen dann Anfang 2023 folgen - in Vietnam, aber auch international. Nach dieser ersten Charge von Autos für den US-Markt wird VinFast weitere VF 8 nach Kanada und Europa exportieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...