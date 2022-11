Von Justin LahartThe Wall Street JournalÜbersetzung: Thomas SteerWeihnachts-Shopping wie vor der Pandemie: Die Regale in den Geschäften sind prall gefüllt, und die Einzelhändler werben mit Preisnachlässen, um die Kunden in die Läden zu locken. Die Preise wurden durch Lieferkettenengpässe und eine erhöhte Nachfrage stark in die Höhe getrieben. Das scheint nun bald ein Ende zu haben. Die Inflation könnte sich in den kommenden Monaten wieder deutlich abkühlen.Fast alle Einzelhändler haben ihre Ergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...