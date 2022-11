Auch wenn es heute für die Aktie vom Göppinger Fernwartungsspezialisten Teamviewer bisher ein relativ ruhiger Tag ist, zeigen die Kurspfeile hier klar nach oben. Nach der Kursexplosion zu Wochenbeginn infolge einer neuen Kaufempfehlung von Barclays haben jetzt auch die Kollegen von Goldman Sachs den Wert noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Das Kursziel mutet allerdings schon etwas komisch an…

Zwar hat Analyst Mohammed Moawalla eine verbesserte Kostenkontrolle und dadurch eine höhere Marge festgestellt, bleibt aber dennoch bei seiner Einschätzung "neutral". Gleichzeitig hat Moawalla auch die erhöhten in Rechnung gestellten Umsätze registriert. Dennoch hebt der Analyst das Kursziel von Goldman nur von 10 auf 11 Euro an, was sich angesichts des derzeitigen Kurses doch etwas fragwürdig anhört.

Per saldo tendiert die Teamviewer-Aktie im Prinzip schon seit Ende September ...

