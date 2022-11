Leipzig (ots) -Neue Staffel, neue Moderatorin, neue Geheimnisse: Für den Podcast "Schloss Einstein - total privat" stellt Sarah Parvanta ("KiKA LIVE") Schauspielerinnen und Schauspieler hinter den Rollen der beliebten TV-Serie vor. Los geht's am 1. Advent (27. November) bei mdrtweens.de und in der ARD Audiothek. Dort gibt's auch neue Folgen des Zeitreise-Podcasts "Magisches Mikro" mit Influencerin Julia Beautx und logo!-Moderator Sherif Rizkallah.Damit den Fans der beliebten Serie "Schloss Einstein" die Zeit bis zur neuen TV-Staffel im Frühjahr nicht zu lang wird, verkürzt MDR TWEENS das Warten mit "total privaten" Einblicken ins Leben der Schauspielerinnen und Schauspieler. Wer steckt hinter den Rollen Viktor, Reena, Nesrin & Co.? Was machen die "Schloss Einstein"-Darstellerinnen und Darsteller in ihrer Freizeit?Die dritte Podcast-Staffel (https://www.kika.de/schloss-einstein/extras/podcast-schloss-einstein-total-privat-100.html) wird gehostet von Sarah Parvanta, bekannt als "KiKA LIVE"-Moderatorin. Sie spricht mit den "Einsteinern" über ihre Lieblingssongs, ihre liebsten Emojis und ihre Pläne für die Zukunft. Folgende Schauspielerinnen und Schauspieler sind dabei: Fridolin Sommerfeld, Julie Marienfeld, Matti Schneider, Clara Jaschob, Niels Krommes, Johannes Degen, Merle Sophie Eismann, Thorin Holland, Sophie Mauritz und Jules de Groote.Die zehn Podcast-Folgen werden in der Adventszeit veröffentlicht. Los geht's am 1. Advent (27. November) ab 8 Uhr mit den ersten beiden Episoden. An jedem weiteren Adventssonntag gehen jeweils zwei weitere Folgen online. Die letzten beiden werden am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, veröffentlicht. Der Podcast kann auf mdrtweens.de (https://www.mdr.de/tweens/index.html), in ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/schloss-einstein-total-privat-der-mdr-tweens-podcast-zur-serie/93017838/) und überall da, wo es Podcasts (https://www.podcast.de/podcast/2595971/schloss-einstein-total-privat-der-mdr-tweens-podcast-zur-serie) gibt, abgerufen werden.Abenteuer-Zeitreise mit dem "Magischen Mikro"Im "Zeithüpf"-Podcast von MDR TWEENS wird nicht über historische Personen geredet, sondern mit ihnen. In der dritten Staffel "Magisches Mikro" treffen die drei Kinder Julika, Hannah und Leo auf ihrer abenteuerlichen Reise durch den Dschungel den Forschungsreisenden Alexander von Humboldt. Sie lernen Annie Londonderry kennen, die in 15 Monaten mit dem Fahrrad um die Welt will. Die drei sind dabei, wenn Troja-Entdecker Heinrich Schliemann einen goldenen Schatz ausbuddelt. Sie tauchen im U-Boot ab mit Meeresfilmer Jacques-Yves Cousteau und stehen an der Strecke, wenn Rennfahrerin Clärenore Stinnes mit quietschenden Autoreifen angerast kommt.Den historischen Persönlichkeiten leihen Prominente ihre Stimme: Influencerin Julia Beautx schlüpft in die Rolle der Annie Londonderry. Musiker Gabriel Kelly von der Kelly-Family spielt Troja-Entdecker Heinrich Schliemann. "logo!"-Moderator Sherif Rizkallah spricht Alexander von Humboldt, KiKA-Moderatorin Jessica Schöne düst als Clärenore Stinnes um die Welt und Christoph Biemann von der Sendung mit der Maus erkundet als Jacques-Yves Cousteau die Unterwasserwelt.Die neuen Folgen der dritten Staffel von "Magisches Mikro - der Zeithüpfpodcast für Kinder" gibt's auf mdrtweens.de (https://www.mdr.de/tweens/podcast/magisches-mikro/magisches-mikro-der-powerfrauen-podcast-100.html), in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/magisches-mikro-der-zeithuepf-podcast-fuer-kinder/86829474/) und überall, wo es Podcasts gibt. Auf dem Digitalradiokanal von MDR TWEENS (https://www.mdr.de/tweens/programm/index.html) sind sie immer samstags ab 11 Uhr zu hören.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 3 00 6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5379372