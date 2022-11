Die DB Regio in Mecklenburg-Vorpommern will ab Ende 2026 erstmals batterieelektrische Züge im Netz Warnow II einsetzen. Insgesamt 14 Batterie-Züge sollen dann statt Dieselloks auf den Strecken der RB11 (Wismar - Rostock - Tessin) und RB12 (Bad Doberan - Rostock - Graal-Müritz) fahren. Im Februar hatte DB Regio den Zuschlag für das Netz erhalten.DB Regio setzt dabei auf das Zugmodell Flirt Akku des Herstellers Stadler. Die betriebliche Reichweite der Züge gibt DB Regio mit rund 100 Kilometern an. ...

