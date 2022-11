Die Verkehrsbetriebe Potsdam wollen ab Ende 2023 ihre ersten Elektrobusse in der brandenburgischen Hauptstadt einsetzen. In der Folge sollen die bestehenden Diesel-Busse schrittweise durch Stromer ersetzt werden. Die Stadtwerke-Tochter ViP, die den wesentlichen Teil des öffentlichen Personennahverkehrs in Potsdam betreibt, will im Zeitraum zwischen 2023 und 2025 zunächst 23 Dieselbusse durch neu zu ...

