Der EuroStoxx50 steigt am Mittag um 0,21 Prozent auf 3970,50 Punkte.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Freitag in ruhigem Geschäft leicht zugelegt. Der EuroStoxx50 stieg am Mittag um 0,21 Prozent auf 3970,50 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 0,14 Prozent auf 6717,01 Punkte an. Der britische FTSE 100 gewann 0,29 Prozent auf 7488,24 Punkte. Der Handel gestaltete sich verhalten. «Die fehlenden Handelsimpulse aus den USA hatten bereits den...

