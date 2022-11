DJ Scholz lehnt Fracking zur Erdgasgewinnung in Deutschland ab

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt die Fracking-Methode zur Förderung heimischen Erdgases ab. "Fracking ergibt bei uns wenig Sinn und ist im Übrigen mehrfach in Deutschland diskutiert und verworfen worden", sagte der Kanzler im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Focus. Auch Investoren zeigten kaum Interesse an dem Geschäft. Auf die Frage, ob Deutschland also lieber abhängig von Anderen bleiben solle, als Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, antwortete Scholz: "Nein, aber verantwortlich handeln bedeutet, keinen Schimären nachzujagen."

Bis das Gas aus den tiefen Schichten herausgepresst werden würde, sei Deutschland mit dem Ausbau regenerativer Energien so weit, "dass Aufwand, Risiko und Ertrag in einem viel zu schlechten Verhältnis stehen". Deutschland steige bis 2045 aus der Nutzung fossiler Ressourcen aus. "Wir sollten unsere Bemühungen darauf konzentrieren, Wasserstoff zu importieren und auch hierzulande durch Elektrolyse herzustellen", sagte Scholz nach Angaben von Focus.

Bei Fracking wird Erdgas unter hohem Druck mit einem Gemisch aus Chemikalien und Sand aus undurchlässigem Gestein gelöst. Diese Form der Erdgasgewinnung aus Schiefer- und Kohleflözschichten ist in Deutschland aus Trinkwasserschutzgründen seit 2017 verboten. Allerdings importiert Deutschland Fracking-Gas aus anderen Ländern.

