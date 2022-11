Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 25.11.2022

Kursziel: 3,60 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,60.



Zusammenfassung:

Die endgültigen Zahlen für Q3 entsprechen den vorläufigen Ergebnissen. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 15% auf EUR5,9 Mio. und das EBITDA um 66% auf EUR410 Tsd. Das EBIT belief sich auf EUR138 Tsd. gegenüber EUR925 Tsd. in Q3/21. Das Nettoergebnis belief sich auf EUR-120 Tsd. (Q3/221: EUR556 Tsd.). Sowohl die 9M- als auch die Q3-Zahlen spiegeln ein sich deutlich verschlechterndes wirtschaftliches Umfeld wider (steigende Inflation, sinkende Wachstumsraten und nun eine drohende Rezession). Sinkende Reallöhne dämpfen die Verbraucherausgaben und veranlassen die Unternehmen, ihre Werbebudgets zu kürzen. Wir erwarten daher ein schwaches 4. Quartal, doch dürften die Maßnahmen zur Kostenoptimierung zu positiven EBITDA-Beiträgen in allen drei Segmenten führen. Anleger, die über die aktuelle Rezession hinausblicken, werden in APM einen Wert finden, der sich durch eine sehr starke Bilanz und einen hohen operativen Leverage auszeichnet. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR3,60. Wir bestätigen unser Kaufen-Rating.





First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.60 price target.





Abstract:

Final Q3 figures matched preliminary results. Revenue declined 15% y/y to EUR5.9m and EBITDA 66% to EUR410k. EBIT amounted to EUR138k versus EUR925k in Q3/21. The net result came in at EUR-120k (Q3/221: EUR556k). Both 9M and Q3 figures reflect a significantly worsening economic environment (increasing inflation, declining growth rates and now a looming recession). Falling real wages are curbing consumer spending and prompting companies to cut advertising budgets. We thus expect a weak Q4, but cost optimisation measures should result in positive EBITDA contributions from all three segments. Investors looking beyond the current recession will find value in APM, which boasts a very strong balance sheet and high operating leverage. An updated DCF model still yields a EUR3.60 price target. We confirm our Buy rating.



