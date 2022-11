(shareribs.com) New York 25.11.2022 - Der Zulieferer Hyundai Mobis wird fast eine Milliarde in den Bau einer E-Autofabrik in Georgia investieren. Daten der SEC zeigten, dass Soros Fund Management die Beteiligung an Tesla in den vergangenen Wochen ausgebaut hat. Wie der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, jüngst mitteilte, plant der Zulieferer Hyundai Mobis Investitionen von 926 Mio. USD im Bundesstaat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...