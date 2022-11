Bis zu 6kW, 79kWh: Sichern Sie Ihr Zuhause in diesem Winter mit Notstrom von BLUETTI

Mit dem nahenden Winter wird ein rascher Anstieg der Stromnachfrage prognostiziert. Nach den von der Schweizer Regierung erlassenen Vorschriften dürfen Gebäude mit Gasheizungen die Räume nur noch bis zu 19 °C erwärmen. Doch nicht nur die Schweiz leidet unter der Energiekrise. Europas größte Volkswirtschaft hat kürzlich angekündigt, dass im Oktober ein Wintergaszuschlag in Kraft treten wird. Viele Länder ergreifen nach und nach drastische Maßnahmen, um auf die steigende Energienachfrage zu reagieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221124005141/de/

Secure your home with BLUETTI backup power this winter. (Photo: Business Wire)

Warum also nicht eine intelligentere, umweltfreundlichere und erschwinglichere Art der Stromversorgung in Betracht ziehen? Die bevorstehende Markteinführung des BLUETTI EP600 ist unbestreitbar ein großer Moment für den Aufbau eines Ganzhaus-Stromversorgungssystems. Es ist ein lang erwartetes Modell, das den Bürgern helfen soll, mit Leichtigkeit unabhängig von der Stromversorgung zu werden und ohne viel Aufhebens auf das Unerwartete vorbereitet zu sein.

EP600 ist ein modulares ESS (Energiespeichersystem), das für jede Familie eine Komplettlösung zur Überwindung von Energieengpässen bietet. Es ist mit einem bidirektionalen 6.000VA-Wechselrichter für den Wechselstromeingang und -ausgang ausgestattet, der 230/400V Wechselstrom für den Betrieb nahezu jedes Haushaltsgeräts liefert.

Die B500-Erweiterungsbatterie verfügt über 4.960Wh LFP-Batteriezellen für eine Lebensdauer von 10 Jahren. Jedes EP600 unterstützt bis zu 16*B500 für eine Kapazität von 79,3kWh, ausreichend, um den gesamten Strombedarf zu Hause zu decken, selbst im kältesten Winter!

Wie können steigende Energierechnungen durch das ESS EP600 abgefedert werden?

Bei Sonnenaufgang fängt das EP600 das Sonnenlicht ein und wandelt es in gebrauchsfertige Solarenergie um. Es wird empfohlen, Solar- und Netzstrom zu nutzen, wenn der Energiepreis niedrig ist. In der Zwischenzeit kann der überschüssige Strom für den späteren Gebrauch gespeichert oder sogar an Energieversorger verkauft werden, um Provisionen zu erhalten. Nachmittags, wenn die Sonneneinstrahlung am größten ist, kostet der Strom vom Energieversorger eine Stange Geld. Durch die Verbindung mit Solarmodulen kann das EP600 bis zu 6.000 W Solarstrom aufnehmen, so dass das vollständige Aufladen einer Kombination aus EP600+2*B500 nur etwa 2,2 Stunden dauert!

Während der Spitzenlastzeiten (in der Regel von 16.00 bis 21.00 Uhr) kann das EP600 den Platz des Stromnetzes einnehmen und die einzige Stromquelle für alle Geräte sein, wodurch langfristig höhere Stromrechnungen vermieden werden können.

BLUETTI hat EP600 und B500 am 10. November um 16:00 Uhr (Berliner Zeit) offiziell in bestimmten Ländern veröffentlicht, darunter Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und die Niederlande.

Der Vorzugspreis für die EP600 2*B500-Kombination beträgt bis zum 31. Dezember $8.999, und sie wird voraussichtlich Ende November nach Vorbestellung ausgeliefert.

Über BLUETTI

Mit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung hat BLUETTI versucht, einer nachhaltigen Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich treu zu bleiben und gleichzeitig ein außergewöhnliches umweltfreundliches Erlebnis für jeden und die Welt zu bieten. BLUETTI ist in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie BLUETTI online unter https://www.bluettipower.eu/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221124005141/de/

Contacts:

Jacinda E-Mail: jacinda@bluetti.com 13040857737