Reingehört bei SBOCEO Gerald Grohmann im Börsenradio-Interview zu den in der Presseaussendung angedeuteten Versäumnissen der Politik: "Die Ausrede, die heute verwendet wird, dass die hohen Energiepreise ein Ergebnis dieses schrecklichen Krieges sind, ist nicht richtig. Die Energiepreise sind schon lange vor diesem Krieg gestiegen. Das hat mehrere Gründe: Seit 2015 wurde zu wenig in die Öl- und Gas-Exploration investiert. Zum anderen hat uns die Politik eingeredet, dass Öl und Gas verzichtbar sind und alternative Energien die Zukunft beherrschen werden. Die Alternativen sind wichtig. Aber es ist realitätsfern, denn die Menge an Wind und Sonne kann den Energiebedarf in Europa nicht decken. Zudem ist auch der Ausstieg aus Kohle nicht gelungen. Gas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...