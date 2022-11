EQS-News: Vitruvia Medical AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Vitruvia Medical AG Emission 6.00% Wandelanleihe (2022-2025) Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Sehr geehrte Investoren, Der Verwaltungsrat der Vitruvia Medical AG hat beschlossen, eine Wandelanleihe («Private Placement») zu folgenden Konditionen zu emittieren: Wandelanleihe Vitruvia Medical AG Zinssatz: 6.00% Laufzeit: 3 Jahre Wandelpreis: EUR 2.50, wandelbar in Namenaktien Vitruvia Medical AG Emissionsvolumen: CHF 2,2 Mio. Emissionspreis: 100% Mindestzeichnung: CHF 100'000.- Zeichnungsfrist: bis 02.12.2012 Liberierung: 06.12.2022 Valor- / ISIN Nr.: 123483313 / CH1234833130 Die detaillierten Anleihebedingungen finden Sie beiliegend Nach der Veräusserung der beiden Tochtergesellschaften im Mai dieses Jahres, sowie der Konzentration auf unsere Beteiligung LT technologies GmbH & Co. KG, befinden wir uns momentan in einer Übergangsphase der Neuausrichtung. Weitere zukunftsträchtige Projekte stehen zur Disposition. Die durch die Wandelanleihe aufgenommen Mittel werden zur Finanzierung des bestehenden Projekts (LT technologies GmbH & Co. KG), Akquisitionen (Neuaufbau des Beteiligungsportfolios) sowie für die allgemeine Unternehmensfinanzierung verwendet. Unsere Beteiligung LT technologies GmbH & Co. KG (LT), Spezialist für die herstellerunabhängige Reparatur von endoskopischen und chirurgischen Instrumenten, entwickelt sich erfreulich. Die kürzlich erhaltene Zertifizierung der medizinischen FFP2 Masken sowie der ausserordentlich erfreuliche Auftragseingang lassen das Potential erahnen. Die Geschehnisse rund um die Veräusserung der Beteiligungen sind vom Aktienmarkt negativ aufgenommen worden, was sich im Aktienkurs widerspiegelt. Auf dem aktuellen Niveau ist jedoch viel Negatives eingepreist. Durch die Emission der Wandelanleihe bieten wir den Aktionärinnen und Aktionären eine attraktive Alternative zum Direktinvestment in die Aktie. Beim zugrundeliegenden Wandlungspreis würde sich die Firmenbewertung auf knapp Euro 5 mio. belaufen. Wir sind davon überzeugt, dass wir Ihnen damit ein sehr attraktives Angebot machen, um so den Einstandspreis Ihres Engagements deutlich verbessern zu können. Sehr geehrte Damen und Herren, Zeichnungen (ab CHF 100'000.--) nimmt ihre Hausbank gerne entgegen. Alternativ können Kaufaufträge über die Börse München jederzeit aufgegeben werden. Falls Sie dabei Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Der Verwaltungsrat bedankt sich für die Unterstützung unserer Gesellschaft und hält sie mit weiteren Fortschritten gerne auf dem Laufenden. Anglikon, im November 2022 Vitruvia Medical AG Der Verwaltungsrat Zusatzmaterial zur Meldung:



