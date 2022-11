Wie reduziert man Energie und Kosten, sorgt für frische Luft, und zwar ohne grossen Aufwand? Die Antwort: mit dem «Frischluftmanager». Doch was macht der genau?Wie reduziert man Energie und Kosten, sorgt für frische Luft, und zwar ohne grossen Aufwand? Die Antwort: mit dem «Frischluftmanager». Doch was macht der genau? Es gibt in der Schweiz und anderswo wohl kaum einen Betrieb, der sich nicht fragen muss, wie man all diese Probleme unter einen Hut bringt: Energie und Kosten sparen, Corona-taugliche Bedingungen sicherstellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...