Die Gewinnschwelle soll in zwei Jahren erreicht werden.Zürich - Der Online-Markt gibt den Abschluss einer zweigleisigen Finanzierungsrunde bekannt: Bisherige Geldgeber und Crowd-Investoren schossen zusammen sechs Millionen Franken ein. Die Gewinnschwelle soll in zwei Jahren erreicht werden. Aktuell kaufen Herr und Frau Schweizer rund drei Prozent ihrer Lebensmittel online ein. In Grossbritannien oder in Südkorea sind es schon zehn...

Den vollständigen Artikel lesen ...