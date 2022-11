Die in Neufundland ansässige private Bohrgesellschaft Cartwright Drilling Inc streitet sich mit Conico Limited (ASX: CNJ; FRA: BDD) über ausstehende Honorarzahlungen in Höhe von rund 1,4 Mio. CAD. Cartwright hat in dieser Sommersaison für Conico die Explorationsbohrungen auf den beiden Projekten Ryberg und Mestersvig im Osten von Grönland durchgeführt. Wie Conico heute mitteilte, hat die Bohrgesellschaft jetzt ein Schiedsverfahren in Neufundland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...