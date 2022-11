Der DXY lässt den jüngsten starken Ausverkauf teilweise hinter sich und erobert 106,00 zurück - Der 200-Tage-SMA bei 105,30 erweist sich weiterhin als harte Unterstützung - Der DXY gewinnt endlich sein Lächeln zurück und erobert den Bereich oberhalb der 106,00-Marke zurück, nachdem er am Freitag dreimal in Folge auf Tagesbasis gefallen war. In der ...

