Beim Industriekonzern Thyssenkrupp stand am heutigen Freitag der Kapitalmarkttag an. Das Management hat dabei die Mittelfristziele bestätigt. Am Markt sorgte das allerdings kaum für Bewegung. Die Aktie verliert nach dem jüngsten Rücksetzer erneut an Boden, notiert allerdings noch knapp über der 5-Euro-Marke.Es gebe auf den ersten Blick strategisch keine neuen Dreh- und Angelpunkte, erklärt JPMorgan-Analyst Dominic O'Kane in einer ersten Einschätzung. Die Ziele lägen im Rahmen des bisherigen Ausblicks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...