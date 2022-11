DJ Deutschland und Frankreich unterzeichnen Erklärung zu Energiesolidarität

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die französische Premierministerin Elisabeth Borne haben eine gemeinsame Erklärung zur Energiesolidarität unterzeichnet. "Freunde stehen sich bei in der Not", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit Borne in Berlin. "Deutschland und Frankreich leben gemeinsame europäische Solidarität vor." Beide Länder verstärkten ihre Zusammenarbeit im Energiebereich "solidarisch und nachbarschaftlich", betonte der Kanzler. Bei dem Gespräch habe er mit Borne auch besprochen, "wie wir die Klimapolitik der Europäischen Union ehrgeizig voranbringen können", und welche institutionellen Reformen und Rahmenbedingungen nötig seien, damit die EU auch künftig "als starker Akteur handlungsfähig" bleibe.

November 25, 2022 11:20 ET (16:20 GMT)

