Kaum ein Unternehmen zieht sein Aktienrückkaufprogramm so konsequent durch wie Apple. In den vergangenen Jahren hat der iPhone-Konzern eigene Anteilsscheine im Wert von 500 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Ob das ein Fluch oder Segen für die Aktionäre ist, das erklärt Stefan Schrader, Geschäftsführer der Titus GmbH, im Interview mit wallstreet:online. Warum die Buybacks gerade in den USA beliebt sind, was sie für die eigene Bilanz bedeuten und ob sie ein gutes Argument für ein Investment sind, sehen Sie im Interview! 0:00 Einleitung 0:50 Boom bei Rückkäufen 2:50 Vorteil für Anleger - 3:40 Die Nachteile 5:30 Welche Branchen kaufen zurück - 9:20 Gutes Investment - 11:15 Fazit