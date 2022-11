EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Adler Group S.A. / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen Adler Group S.A., Luxemburg Der Verwaltungsrat der Adler Group S.A. ("Gesellschaft") hat beschlossen, von ihrer Tochtergesellschaft, der Consus Real Estate Aktiengesellschaft ("Consus"), mittelbar gehaltene Anteile an verschiedenen Immobiliengesellschaften im Zusammenhang mit dem Kaiserlei Quartier sowie gegen diese Immobiliengesellschaften bestehende Forderungen aus Gruppenverbindlichkeiten der Consus und ihrer Tochtergesellschaften zu erwerben. Nach der letzten von NAI Apollo zum 30. Juni 2022 erstellten Bewertung hat das Kaiserlei Quartier einen Marktwert von EUR 155 Mio. Unter Zugrundelegung dieses Marktwertes und Berücksichtigung von Minderheitsanteilen, Finanzverbindlichkeiten und latenten Steuern beträgt die an die Consus und ihre Tochtergesellschaften insgesamt zu leistende Gegenleistung rund EUR 122 Mio. Mit Ausnahme des Erwerbs von Anteilen an einer der Immobiliengesellschaften, für deren Anteilsübertragung lediglich noch die Zustimmung aller Gesellschafter eingeholt werden muss, steht die Transaktion unter keinem Vorbehalt und wird unverzüglich vollzogen. Die Konditionen des Geschäftes sind nach Bewertung des Verwaltungsrats der Gesellschaft als marktüblich zu bewerten. Die Gesellschaft hält unmittelbar 93,86 % der Aktien der Consus und ist damit ein nahestehendes Unternehmen im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären börsennotierter Gesellschaften (in seiner geänderten Fassung). Luxemburg, 25. November 2022 Adler Group S.A. Verwaltungsrat

