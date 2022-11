Seit dem Tief am 25. Oktober mit einem Kurs von 273,55 Euro sieht man bei Linde ISIN: IE00BZ12WP82 einen steilen Aufwärtstrend im Chartbild. Im Zuge dieser Aufwärtsbewegung wurde das alte Allzeithoch bei 315,35 Euro überwunden und das neue Hoch am Freitag bei 334,70 Euro markiert. Von Analystenseite gab es zuletzt 4 x kaufen in Folge seit Ende Oktober und die Kursziele liegen zwischen 340,00 Euro und 363,00 Euro alle über dem Tageskurs. Bleibt es ...

