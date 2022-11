Wie die Tezos Foundation heute bekanntgab, wurde im Mai 2022 ein Fachdienstleistungsvertrag mit der Accelerate Solutions-Gruppe von Unity abgeschlossen, der die Schaffung eines Software Development Kits (SDK) für Web3 Blockchain betrifft. Die Teams von Tezos Foundation und Tezos Ecosystem wollen das SDK nach der Zulassung als verifizierte Lösung anbieten, und zwar über den Unity Asset Store als optionales Plugin für die Web3-Spielentwicklung.

Das Tezos SDK soll Desktop, Android, iOS und Browser unterstützen. Es soll Spielentwicklern nicht nur die Interaktion mit der Tezos-Blockchain gestatten, sondern darüber hinaus auch eine nützliche Ressource für die Entwicklung einer beliebigen dezentralisierten App (dApp) von Tezos abgeben.

"Wir freuen uns sehr über die Schaffung eines Tezos SDK in Zusammenarbeit mit dem Professional-Services-Team von Unity, um die Option von Web3-Gaming auf die beliebteste Spielentwicklungsplattform zu bringen. Dies ist das erste umfassende Blockchain-SDK, das gemeinsam mit Unity entwickelt wird und Spielentwicklern eine nutzerfreundliche, lückenlose Lösung für die Aufnahme zahlreicher Web3-Funktionen bereitstellt, was das Spiel noch attraktiver für die Spieler macht", erklärte Jeremy Foo, Global Head of Gaming, Trilitech.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Proof-of-Work-Blockchains ist der richtungweisende Proof-of-Stake-Mechanismus von Tezos ein energieeffizienter Ansatz zur Sicherung des Netzwerks, der sicherstellt, dass neue Anwendungen und Spiele, die auf Tezos gebaut werden, den Energieverbrauch nicht unnötig in die Höhe treiben. Tezos ist eine der wenigen bestehenden Blockchains mit On-Chain-Governance, die es Community-Mitgliedern erlaubt, Protokoll-Upgrades vorzuschlagen, um dieses ständig weiterzuentwickeln und den Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden, ohne das Netzwerk zu stören oder aufzuspalten.

Zu beliebten Spielunternehmen und Organisationen, die auf Tezos bauen, gehören Ubisoft, CCP Games (Eve Online), eSports-Teams Team Vitality und die Misfits Gaming Group und viele andere mehr.

Über Tezos:

Tezos ist Smart Money und definiert neu, was es bedeutet, Werte in einer digital vernetzten Welt zu halten und auszutauschen. Tezos ist eine selbstaktualisierbare und energieeffiziente Proof-of-Stake-Blockchain mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz. Tezos übernimmt bereits heute nahtlos die Innovationen von morgen ohne Netzwerkunterbrechungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://tezos.com/.

