Seit Anbeginn der Zivilisation bestellen Menschen Äcker und decken ihren Bedarf an Nahrungsmitteln durch Agrarprodukte. Das gilt auch in unserem hochtechnologisierten und digitalisierten Zeitalter noch. Die Landwirtschaft ist laut dem Weltagrarbericht noch immer die wichtigste Erwerbsquelle der Menschen und der größte Wirtschaftszweig der Welt. Klar ist aber auch, dass sich die Branche über die Jahrtausende - und vor allem die letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte - in einem steten Wandel befunden hat.

Neben der Technologie und der Herangehensweise hat sich in der Landwirtschaft vor allem die Größe der Betriebe verändert. In den USA beträgt diese bei einem landwirtschaftlichen Betrieb mittlerweile 178,4 Hektar im Durchschnitt. In Lateinamerika sind es deren 111,7. In Deutschland liegt der Schnitt bei etwa 63 Hektar. Große Unterschiede sind in Afrika zu erkennen, wo die Betriebe durchschnittlich in vielen Ländern nicht über 3 Hektar liegen. Hier sind noch viele Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu Hause, die auf den restlichen Kontinenten immer seltener werden. Laut dem Weltagrarbericht leben mehr als 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt vorwiegend von der Landwirtschaft. In Afrika ist das sogar bei 53% der Menschen der Fall. Ein Problem der Branche ist ihre Attraktivität. In Deutschland beträgt der Altersdurchschnitt von Landwirtinnen und Landwirten 53 Jahre. In einigen Ländern liegt er sogar bei über 60 Jahren. Das legt nahe, dass die Landwirtschaft durch eine innovative Herangehensweise verändert werden muss, wie sie es schon oft wurde.

Agrar-Aktien: Diese Unternehmen bringen frischen Wind in die Landwirtschaft

Water Ways (ISIN: CA9411881043): Die Bewässerung ist bei der Landwirtschaft ein wichtiger Faktor und bei diesem sorgt Water Ways für eine herausragende Herangehensweise. Das kanadische Unternehmen aus der Agrotech-Branche hat sich auf moderne und intelligente Bewässerungslösungen spezialisiert. Diese können landwirtschaftlichen Produzenten auf der ganzen Welt dabei helfen, Wasser zu sparen und die eigenen Erzeugnisse ideal und auf den Punkt zu bewässern. Water Ways unterhält Projekte auf der ganzen Welt und gewann in den letzten Monaten zahlreiche neue Kunden. Die angebotene Technologie passt in die Zeit und kann einen Teil dazu beitragen, die Landwirtschaft zeitgemäßer zu machen und den Landwirtinnen und Landwirten eine Erleichterung zu schaffen. Durch Innovationen wie intelligente Bewässerungsanlagen könnte auch der Beruf wieder attraktiver werden.

Bayer (ISIN: DE000BAY0017): Das deutsche Unternehmen kennen viele aus der Gesundheitsbranche, doch Bayer spielt auch in der Agrarwirtschaft eine wichtige Rolle. Der Konzern gehört zu den größten Saatgutherstellern und hilft landwirtschaftlichen Betrieben auch durch Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Deere & Co (ISIN: US2441991054): Der US-Konzern gehört zu den weltweit größten Herstellern von Landwirtschaftsgeräten. Diese braucht es in der Landwirtschaft bekanntlich an allen Ecken und Enden, weswegen Deere & Co ein gewichtiges Wörtchen bei der Entwicklung des Gewerbes mitsprechen kann.

iShares Agribusiness (ISIN: IE00B6R52143): Dieser ETF hat eine ganze Menge von Unternehmen zu bieten, welche die moderne Landwirtschaft prägen können. Top-Holdings sind Nutrien (ISIN: CA67077M1086), Archer Daniels Midland (ISIN: US0394831020), Deere & Co, Corteva (ISIN: US22052L1044), Bunge (ISIN: BMG169621056) und Tyson Foods (ISIN: US9024941034).

Das Fazit? Durch neue Herausforderungen und Möglichkeiten kann sich die Branche stärker wandeln als je zuvor. Für viele Landwirtinnen und Landwirte könnte das eine Chance sein - und weniger Entbehrungen und Schwierigkeiten bedeuten.

