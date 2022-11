DJ SPD-Chef Klingbeil droht deutscher Rüstungsindustrie

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chef Klingbeil droht der deutschen Rüstungsindustrie, die geplanten Beschaffungen für die Bundeswehr notfalls im Ausland einzukaufen. Klingbeil sagte Bild am Sonntag: "Da wir jetzt 100 Milliarden Euro garantiert für die Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung stellen, erwarte ich, dass die Rüstungsfirmen nun schnell Produktionskapazitäten aufbauen und liefern. Wenn sie das nicht tun, dann kaufen wir bei den Amerikanern, Israelis oder bei anderen Partnern, bei denen Material verfügbar ist. Es muss jetzt schnell gehen."

Die Ampel-Regierung hat als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine in einem Sonderetat 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Aufrüstung der deutschen Armee bereit gestellt.

Angesichts der verschärften Angriffe Russlands auf die Strom- und Wärmeversorgung in der Ukraine fordert Klingbeil mehr Hilfen aus Deutschland für die Menschen in der Ukraine. "Putin führt den Krieg mehr denn je gegen die Zivilbevölkerung. Er zerstört Infrastruktur und will, dass die Menschen im Dunkeln sitzen und erfrieren. Neben der militärischen Unterstützung müssen wir deswegen noch schneller und umfassender Generatoren und beheizte Zelte ins Land liefern. Einen Blackout der Ukraine müssen wir verhindern", so der Politiker gegenüber der Zeitung weiter.

November 27, 2022 04:40 ET (09:40 GMT)

