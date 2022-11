Jetzt unseren neuen Börsendienst "Small-Cap-Champions" kennenlernen! https://bit.ly/3UaOtwW Zum Start gibt es 30 Prozent Rabatt. Die starke Kurserholung der letzten Wochen sei ein Zeichen, dass der Markt "noch nicht gesättigt" sei, meint Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, im Gespräch mit wallstreet:online TV. Die Chancen auf eine Jahresendrallye sieht er bei 60 Prozent. Und trotzdem: Ein starker DAX sei nicht unbedingt ein Zeichen für eine gesunde deutsche Wirtschaft. Denn die meisten Großkonzerne seien ohnehin global verankert. "Wir kommen an die Grenzen der Möglichkeiten", sagt Hellemeyer mit Blick auf das Energiespar-Potenzial der Unternehmen. Es brauche bessere Lösungen. Stattdessen verliere sich die Regierung mit "Opportunitätspolitik" wie der Übergewinnsteuer. Warum Deutschland jetzt dringend die Weichen stellen muss, um den Investitionsstandort zu sichern und langfristig attraktiv zu bleiben. 0:00 Einleitung 0:40 Woher kommt die Rallye - 3:00 Es wird düster in Deutschland 5:40 Gasverbrauch am Limit 9:00 Übergewinnsteuer