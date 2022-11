MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu China:

"Als in Europa und den USA die Corona-Infektionszahlen in die Höhe schossen, schwadronierten bei uns einige schon darüber, wie viel erfolgreicher doch so eine Diktatur wie China im Kampf gegen die Epidemie vorgehen könne. Heute, da das Virus im Westen dank Impfung und Durchseuchung zunehmend an Schrecken verliert, zeigt sich: Eine offene Gesellschaft kommt auch mit solch einer Seuche besser zurecht als eine Diktatur, in der der einmal eingeschlagene Kurs weder von Experten noch von den Bürgern hinterfragt werden darf. Die ideologische Null-Covid-Strategie von Staatspräsident Xi Jinping hat China in eine Sackgasse manövriert. (.) Xi wird seine Lehren daraus gezogen haben und den Protest mit allen Mitteln zu ersticken versuchen. Aber seine Allmacht bröckelt."/yyzz/DP/men