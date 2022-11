DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 28. November

=== 07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 3Q *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober PROGNOSE: +6,1% gg Vj zuvor: +6,3% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK 12:00 DE/Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), ZDH-Steuerforum mit Bundesfinanzminister Lindner in Berlin *** 15:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede zum Thema Einwanderung 17:00 Fußball-WM/Brasilien - Schweiz (Gruppe G) 18:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), Teilnahme an Veranstaltung des Economic Club of New York *** 18:10 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede im Wirtschaftsrat Baden-Württemberg zu "Update Inflation - gekommen um zu bleiben?" - DE/Siemens Healthineers AG, Geschäftsbericht - DE/G7, Treffen der Justizminister (bis 29.11.) in Berlin ===

