Zur Eröffnung der Obst- und Gemüseexportsaison 2022/23 am Dienstag, dem 22. November, fand in dem Terminal Pacifico Sur Valparaíso (TPS) eine Veranstaltung statt. In dieser Periode wird die Hauptherausforderung für den Sektor sein, die Komplexitäten der Logistikkette zu überwinden, die sich auf die Industrie auswirken. Dies mithilfe von Lösungen, an denen...

Den vollständigen Artikel lesen ...