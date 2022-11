Amsterdam (ots/PRNewswire) -Trive hat heute den Launch seiner Multi-Asset-Investmentplattform der nächsten Generation angekündigt, die Anleger in ganz Europa betreuen wird.Die neue, innovative Plattform ist dank modernster Technologie in der Lage, komplexe und anspruchsvolle globale Anlageprodukte in einer einfach zu bedienenden Plattform zu vereinen und den Kunden eine vollständig anpassbare und reichhaltige Handelserfahrung zu bieten.Die Investmentplattform vereinfacht komplexe und anspruchsvolle Transaktionen und ermöglicht es Anlegern, ihre Assets und Portfolios über eine intuitive und ansprechende Plattform zu verwalten, die über Mobilgeräte und das Internet zugänglich ist.Die Plattform bietet einen nahtlosen und ausgeklügelten Handelsablauf mit One-Click-Trading, ein nutzerfreundliches Order-Eingabesystem und die Möglichkeit, Handelschancen mit benutzerdefinierten Screens, Watchlists und High/Low-Tools zu erkennen. Dies unterstreicht das Engagement von Trive, auf alle Anlagewünsche seiner Kunden einzugehen. Anleger können Funktionen wie Quick-Trade-Menüs, fortschrittliche Charts, Kurshinweise und einen integrierten Finanzkalender nutzen.Die erste Produktpalette umfasst US-Aktien und ETF-Anlagemöglichkeiten ohne Provisionen. Der gehebelte Handel mit vielen Anlageklassen ist ebenfalls verfügbar, darunter Devisen, Rohstoffe, Indizes und Aktien. Dank der Lizenz der maltesischen Finanzaufsichtsbehörde (MFSA) ist Trive für europäische Kunden unter trive.com erreichbar. Die Marke und die Plattform werden in Bezug auf Produktverbreitung und geografischer Reichweite wachsen.Engin Çubukçu, CEO und Vorsitzender von Trive, erläuterte: "Wir sind hocherfreut, unsere umfangreiche, dynamische und innovative Plattform zu präsentieren. Unser Ziel bei der Entwicklung dieser Plattform war es, ein anspruchsvolles, aber nahtloses Erlebnis für unsere Nutzer zu schaffen.Unser Logo ist geprägt von Flügeln, denn Trive ist dazu da, den Fortschritt zu ermöglichen und diejenigen, die bei uns investieren, und ihre Anlagen zu fördern. Diese neue Plattform ist ein Zeichen für unser Engagement, die Fähigkeiten der Anleger zu stärken und sie zu motivieren, ihre finanziellen Ziele und Ambitionen zu erreichen, unabhängig von ihrer Investmenterfahrung. Bei Trive bringen wir das Investieren weiter, und mit dem Produktangebot der Plattform wollen wir der Investmentpartner der nächsten Generation für alle werden."Hinweise an die RedaktionInformationen zu TriveTrive ist eine expansive, dynamische und innovative Multi-Asset-Investmentplattform der nächsten Generation.Trive ist dank modernster Technologie in der Lage, komplexe und anspruchsvolle globale Anlageprodukte in einer einfach zu bedienenden Plattform zu vereinen und ihren Kunden eine vollständig anpassbare und reichhaltige Handelserfahrung zu bieten, wie z.B. One-Click-Trading, Platzierung von Aufträgen auf dem Kursbildschirm, fortschrittliche Charting- und technische Analysetools, erweiterte Ordertypen, Markttiefe und anpassbare Arbeitsbereiche.Bei Trive ist Fortschritt wichtig, niemals Stillstand. Trive ist sehr reaktionsschnell und anpassungsfähig; es ist einfach, übersichtlich, intuitiv und funktionell.Bei Trive gestalten wir das Komplexe einfach.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1846341/Trive_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/trive-kundigt-den-launch-einer-multi-asset-investmentplattform-der-nachsten-generation-an-301687270.htmlPressekontakt:Trive,Caroline Merrell,+44(0)7852 210329,caroline.merrell@citigatedewerogerson.com,Agnes Riousse,+44(0)770 762828,agnes.riousse@citigatedewerogerson.comOriginal-Content von: Trive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163979/5380645