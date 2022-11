Vor allem Preiserhöhungen waren der Grund dafür. Das Unternehmen will im neuen Geschäftsjahr weitere Verbesserungen bei allen wichtigen Kennzahlen erzielen.Zürich - Der Bäckereikonzern Aryzta ist mit einem kräftigen Umsatzplus ins neue Jahr 2022/23 gestartet. Vor allem Preiserhöhungen waren der Grund dafür. Das Unternehmen will im neuen Geschäftsjahr weitere Verbesserungen bei allen wichtigen Kennzahlen erzielen. Die Verkäufe kletterten in der Periode von August bis Oktober um 19,8 Prozent auf 509,1 Millionen Euro, wobei das organische Wachstum 22...

Den vollständigen Artikel lesen ...