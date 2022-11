Das Instrument RPG KYG3042R1074 ENDURANCE RP LTD DL -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 29.11.2022The instrument RPG KYG3042R1074 ENDURANCE RP LTD DL -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.11.2022 and ex capital adjustment on 29.11.2022Das Instrument 9JG BMG161691073 BROOKF.ASS.MGMT.RE.A LV EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 29.11.2022The instrument 9JG BMG161691073 BROOKF.ASS.MGMT.RE.A LV EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.11.2022 and ex capital adjustment on 29.11.2022Das Instrument 9LG NO0010946445 NORSE ATLANTIC ASA NK 3 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.11.2022The instrument 9LG NO0010946445 NORSE ATLANTIC ASA NK 3 EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.11.2022Das Instrument UMZ JP3952000002 UNIDEN HOLDINGS CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 29.11.2022The instrument UMZ JP3952000002 UNIDEN HOLDINGS CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.11.2022 and ex capital adjustment on 29.11.2022Das Instrument 2RF AU000000RFX8 REDFLOW LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 29.11.2022The instrument 2RF AU000000RFX8 REDFLOW LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.11.2022 and ex capital adjustment on 29.11.2022Das Instrument 2GT US03820J1007 APPLIED GENETIC TE.DL-001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 29.11.2022The instrument 2GT US03820J1007 APPLIED GENETIC TE.DL-001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.11.2022 and ex capital adjustment on 29.11.2022Das Instrument RDF1 IL0010826506 RADA EL. DL-,03 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 29.11.2022The instrument RDF1 IL0010826506 RADA EL. DL-,03 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.11.2022 and ex capital adjustment on 29.11.2022Das Instrument B2AA IT0005387995 BIOERA SPA EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.11.2022The instrument B2AA IT0005387995 BIOERA SPA EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.11.2022