Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die neue Demo-App für das Scanbot Document Scanner SDK ist ab sofort im App Store (https://apps.apple.com/de/app/scanbot-sdk-document-scanning/id6443987057?l=en) und Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=io.scanbot.demo.documentscanner&pli=1) verfügbar. Die App "Scanbot SDK: Document Scanning" kann kostenlos heruntergeladen werden, um die zuverlässigen und benutzerfreundlichen Scanning-Funktionalitäten des SDK zu testen.Mit dem Scanbot Document Scanner SDK (https://scanbot.io/de/products/document-scanning/document-scanner-sdk/) wird jedes Smartphones, Tablet oder Wearable zum leistungsfähigen Dokumentenscanner. Unternehmen geben Nutzer:innen so die Möglichkeit, innerhalb von nur zwei Sekunden hochwertige Scans von Papierdokumenten anzufertigen und sie in digitalen Input für Backend-Systeme umzuwandeln."Das Document Scanner SDK ist besonders bei unseren Kunden in der Versicherungsbranche beliebt. Dank ausgeklügelter Machine-Learning- und Computer-Vision-Technologie konnten diese Versicherer mit unseren Scan-Modulen ihre Dunkelverarbeitungsraten drastisch erhöhen", so Christoph Wagner, CEO bei Scanbot SDK. "Ein großer Vorteil unserer Lösung ist ihre intuitive Benutzeroberfläche. Wir haben diese erneut verfeinert und stellen die neue Nutzererfahrung in der Demo-App nun erstmals vor. Auch weniger technikaffine Nutzer:innen erstellen damit bereits beim ersten Versuch tadellose Dokumentenscans."Mit der App können Nutzer:innen Dokumente mit der Kamera scannen, aber auch existierende Bilddateien importieren. Kantenerkennung sorgt dafür, dass Dokumente automatisch gescannt und zugeschnitten werden. In der Bearbeitungsansicht können Nutzer:innen die Aufnahmen drehen, mehrseitige Scans neu ordnen und Bildfilter anwenden. Diese reichen von Farbverstärkern über Niedriglichtfilter bis hin zu Binarisierungsalgorithmen. Das Ergebnis kann so an die Anforderungen jedes Backend-Systems angepasst werden. Die Scans werden anschließend lokal gespeichert und lassen sich als PDF-, JPG-, PNG- oder TIFF-Datei exportieren.Die Demo-App "Scanbot SDK: Document Scanning" ist ab sofort für iOS und Android verfügbar. Zusätzlich ist eine Demo-App für das Barcode Scanner SDK (https://scanbot.io/de/products/barcode-software/barcode-sdk/) im App Store (https://apps.apple.com/us/app/scanbot-sdk-barcode-scanning/id1644721211) und Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=io.scanbot.demo.barcodescanner&hl=en&gl=US) verfügbar. Eine neue Demo-App für die mobile Datenerfassung mit dem Data Capture SDK (https://scanbot.io/de/products/data-capture/) erscheint noch dieses Jahr. Weitere Informationen finden sich auf scanbot.io.Über Scanbot SDKScanbot SDK bietet schnelle, zuverlässige und präzise Lösungen für die mobile Datenerfassung mit iOS, Android, Cross-Platform-Frameworks, Windows und Web an und hilft Unternehmen dabei, fehleranfällige manuelle Dateneingaben zu vermeiden und dadurch Kosten zu senken. Über 200 Kunden weltweit setzen die Produkte von Scanbot SDK jährlich für Milliarden von Scans ein.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1955136/Scanbot_SDK_App.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1896251/Scanbot_SDK_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/scanbot-sdk-stellt-neue-document-scanner-demo-app-fur-ios-und-android-vor-301687216.htmlPressekontakt:Niklas Kreck,+49 (0)228 94800044Original-Content von: Scanbot SDK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164916/5380662